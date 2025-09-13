東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）が上昇を続けており、１２日も最高値を更新した。石破首相の退陣表明を受け、次期政権が打ち出す経済政策への期待感から買われる展開となっている。過去も首相の退陣表明後は株高となる傾向が強いが、結果によっては株価が急落することもあり、市場関係者は警戒している。（福原悠介、奥田樹）１７００円上昇１２日の日経平均の終値は４万４７６８円まで上昇し、３日連続で最高値を更