パートナーと本音で話せますか？この記事では、夫が友人にLINEで自分の愚痴をこぼしていたことを知ってしまったという投稿を紹介します。ある日、帰りが遅い夫を疑い、スマホを見てしまった投稿者さん。すると友人に「一緒にいても楽しくない」という内容を送っていることが発覚して…。 夫が友人にLINEで愚痴をこぼしていた… 旦那が裏で私といるのが楽しくないと言っていました。 一昨日帰りが遅く浮気