脳内に「水が溜まる」認知症特発性正常圧水頭症は、脳の中の脳室に水（髄液）が溜まり、脳室が拡大して、歩きにくさや記憶障害をもたらす病気です。脳と脊髄は、髄液という無色透明な水で浸されています。髄液は脳室内で分泌され、脳と脊髄のまわりを循環して、頭頂部にある静脈洞で吸収されます。髄液は一日に4〜5回入れ替わるため、つねに新鮮な状態で流れています。脳と脊髄を保護し、脳・脊髄の細胞への栄養補給も担っています