介護を断固拒否大阪府に住む吉見賢治さん（仮名・82歳）は根っからのスポーツマンで、定年後も趣味のゴルフを仲間たちと満喫し、悠々自適の日々を送っていた。だが2年前、ラウンド中に骨折、入院先で認知症が判明してしまった。妻は3年前に他界しており、一人息子が嫁を連れて実家に帰ってきて面倒を見てくれるものと思っていた。だが、賢治さんの見通しは甘かった。息子の嫁が介護を断固拒否し、近隣の施設に入れることを主張した