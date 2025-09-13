'18年に『ミスヤングマガジン』に選ばれ、グラビアアイドルとして大旋風を起こした寺本莉緒（23歳）。ここ数年で活動の幅を広げ、舞台や映画、ドラマなどの出演数を増やしている。NHK朝の連続テレビ小説『おむすび』やNetflixシリーズ『サンクチュアリ-聖域-』など話題作にも登場。今年7月には長年所属していた芸能事務所の契約満了を発表し、現在はフリーで活動している。そんな彼女に、今後の展望や目標などを聞いてみた。中学時