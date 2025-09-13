国立大学病院でさえ過去最大の赤字を記録する中、全国の中小病院は相次いで倒産・廃院に追い込まれている。1990年に1万96施設あった病院は、2023年には8122施設まで減少。このまま病院の淘汰が進めば、私たちの生活にも影響が必至という―。【写真】こんなに町から病院が消えている、医療機関の倒産件数推移2023年には8122にまで病院が減少「近年、国立病院や大学病院が赤字に陥っていると報道されていますが、中小規模の民間病