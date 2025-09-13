日本代表はアメリカでの2連戦を終え、選手たちはそれぞれの所属クラブに帰還した。レアル・ソシエダの久保建英は、13日に古巣である強豪レアル・マドリーとの一戦を控えている。その久保は6日のメキシコ戦で69分プレーしたものの、足首を痛めるようなシーンがあり、9日のアメリカ戦には出場しなかった。『AS』によれば、ソシエダのセルヒオ・フランシスコ監督は、軽い捻挫をした久保の状態についてこう説明したそう。「タケが足首