¾¾Ê¿Äê¿®¤¬Ê¸²½13¡Ê1816¡ËÇ¯¤ËÆþ¼ê¤·¤¿³¤ÁñÀ×¡Ê¹¾Åì¶è¿¼Àî¡¢¼Ì¿¿¡§a_text¡¿¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È¡ËNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë¡¢¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ËµÈ¸¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê¤Ä¤¿¤ä ¤¸¤å¤¦¤¶¤Ö¤í¤¦¡Ë¡£¤½¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤ÊÀ¸³¶¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè34²ó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤È¤«¤¿¤¸¤±²Ø»Ò¡Ê¤Ê¤¹¤Ó¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬Ï·Ãæ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¤Ë½¢Ç¤¡£ÄÕ½Å¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ÐÈÇ³èÆ°¤Ç°Õ¼¡