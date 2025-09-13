秋篠宮家の長男、悠仁さまは9月6日、成年式に臨まれた。今後、皇位継承問題はどうなるのか。皇室史に詳しい宗教学者の島田裕巳さんは「成年皇族として威厳に満ちた姿を国民に見せたが、今後も凜々しい姿を示せるかどうかが、皇位継承問題の決定的な鍵になる」という――。写真提供＝共同通信社額当て「空頂黒幘」を着用し「加冠の儀」に臨まれる秋篠宮家の長男悠仁さま＝2025年9月6日午前10時1分、宮殿・春秋の間（代表撮影