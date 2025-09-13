ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 元ドジャースのワールドシリーズ胴上げ投手ビューラー フィリーズで… スポニチアネックス 元ドジャースのワールドシリーズ胴上げ投手ビューラー フィリーズで先発に抜てき 2025年9月13日 7時22分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 フィリーズがウォーカー・ビューラーを昇格させた リリーバーのホセ・アルバラドを負傷者リストに入れた ビューラーは12日のロイヤルズ戦に先発する 記事を読む おすすめ記事 ドジャース捕手陣に緊急事態 骨挫傷の正捕手スミスに続き、新人ラッシングが負傷者リスト入り 2025年9月7日 8時1分 ド軍緊急事態！ラッシングが自打球受けて負傷交代 打撲と発表 正捕手スミスは欠場中 控え捕手は残り1人 2025年9月6日 10時13分 3試合でテン・ハフ解任のレバークーゼン、元デンマーク代表監督を招聘 2025年9月9日 10時38分 【巨人】ＴＪ手術から復帰の代木大和が４回０封 今季２軍戦初先発で最速１４９キロ 2025年9月9日 14時55分 マイナーで露呈した佐々木朗希の「実力不足」をどう見るか ド軍ロバーツ監督が漏らしたメジャー昇格の“条件”とは？ 2025年9月7日 5時30分