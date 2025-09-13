俳優の織田裕二（57）が12日に放送されたTBS「この歌詞が刺さった！グッとフレーズ」（後8・55）にVTR出演。中学時代の初めての失恋を振り返った。織田は歌詞が刺さった曲としてオフコースの「Yes-No」を挙げた。同曲の思い出については「中学生の時に初めての失恋の後、ベッドを涙で濡らしながら、この曲を聞いて慰めてた」と振り返った。初めての失恋は中学2年生。お相手については「ちょっとミステリアスな娘」とし「学校