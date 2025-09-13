「結婚できない人」「結婚しない人」が増えているのはなぜか。パーソル総合研究所の小林祐児さんは「出会いや経済力が原因とされがちだが、それだけではない。SNSによる比較が、結婚や育児に対する理想の肥大化を招き、ハードルを異常に高くしてしまっている」という――。写真＝iStock.com／yajimannbo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／yajimannbo■少子化は複合的な問題日本の少子化が止まりません。2024年の出生数は68