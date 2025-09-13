¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦¤¢¤Ù¤«¤ï(@abekawa.zunda)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥È¥é¥Ö¥ë¤È²ò·è¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ò²ð¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¦ÊÝ¸î¼ÔÆ±»Î¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¼ñÌ£¤Ê¤ÉËÜÅö¤Ëµ¤¤¬¹ç¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÉ½ÌÌ¾å¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤¤Ç½½Ê¬¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤¬°§»¢ÄøÅÙ¤ÎÉÕ¤­¹ç¤¤¤ÇÎÉ¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ãæ¤Ë¤Ïµ÷Î¥´¶¤ò¤°¤¤¤°¤¤µÍ¤á¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¤¸Êý¤¬°ã¤¦¿Í¤ÈÉÕ¤­¹ç