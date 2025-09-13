「南洋標本館」［著］葉山博子日本統治下の台湾に生まれた「内地人」の生田琴司と、「本島人」の陳永豊（タン・イェンホン）。二人の人生を主軸に、戦前から日本の敗戦に至る激動の時代を、台湾と日本、ジャワを舞台に描きだす壮大な物語だ。総督府官吏を父にもつ琴司は、台北の内地人社会で成長した。一方、幼少期に実父を亡くした陳は、奇妙な縁で台湾人富豪の養子になる。二人の少年の仲をつないだのは、植物への関心と探