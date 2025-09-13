「コーヒー2050年問題」［著］武田淳コーヒー豆の主な産地は赤道に近い熱帯の国々であり、それらの多くは開発途上国である一方で、コーヒーの主たる消費地は先進国である。先進国の嗜好（しこう）品が途上国の安価な労働力によって生産されることから、しばしばコーヒーは南北問題の象徴として語られてきた。しかし、現在、この単純な構図には変化の兆しが見られる。一つは、産地国の中にも経済発展が著しい国が出てきたことが