「暦のしずく」［著］沢木耕太郎ノンフィクション作家沢木耕太郎は、陰翳（いんえい）ある人物を何人も描いてきた。社会党委員長を刺殺した若きテロリスト、山口二矢（おとや）。リングから静かに消えたボクサー、カシアス内藤。そして本作では江戸中期に実在した講釈師（講談師）、馬場文耕（ぶんこう）である。これまでと違うのはノンフィクションを離れ、時代小説として書かれたことだ。沢木の筆はさらなる自由度を得た。