伝説的カルトムービー『追悼のざわめき』（1988年）の鬼才・松井良彦が、2007年公開の『どこに行くの？』以来、18年ぶりとなる長編監督作を完成させた。そのタイトルは『こんな事があった』。2011年の東日本大震災ならびに福島第一原発事故によって人生を狂わされた「普通の人々」が、それぞれに10年後の福島をさまよう物語だ。全編モノクロ映像で描かれる孤独と再生のドラマは、痛切な怒りと静かな祈りを込めつつ、衝撃のラストへ