男性に対して積極的にアプローチすることは大切ですが、度が過ぎると「媚びている」と思われ、同性からも嫌われてしまいます。そこで今回は、「『媚びている女性』と思われる行動９パターン」を紹介いたします。【１】男性の考えに賛同する。自分の本心は違っていたとしても、男性の考えに対して、賛同するパターンです。相手の考えを受け入れるばかりでは、ストレスが溜まりますし、「媚びている」と思われかねません。男