あなたは読めますか？よめそうで読めない、茨城県の難読地名「行方」。地元の人は読めるけど…正しい読み方は【A】と【B】、どちらだと思いますか？気になる正解は…正解は【B】答えは、【B】の「なめがた」でした。茨城県南東部に位置する行方市は、霞ヶ浦と北浦という2つの大きな湖に挟まれ、豊かな水と緑に恵まれたまちです。温暖な気候と肥沃な大地を活かした農業が盛んで、サツマイモやレンコン、チンゲンサイなどの生産が全