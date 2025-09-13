離婚と向き合い、DVから逃れるように実家へ身を寄せたシングルマザー、みずほ。実家では妹・まおの容赦ない言葉に悩まされます。人の気持ちに寄り添えないまおには、完璧主義にならざるを得なかった過去がありました。『出戻りシンママが前を向くまで』をごらんください。 よつばの習い事について話す中で、再びまおから手厳しい言葉を浴びせられるみずほ。まおの言葉の裏にある、彼女自身の完璧主義な過去が明かされる。