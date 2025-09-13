「東関東道」全線開通に反響多数！東関東道の潮来（いたこ）ICから鉾田ICまでの区間は未開通となっており、2026年度の開通に向け工事が進められています。全線開通が差し迫った東関東道について、SNSを中心に反響の声が高まっています。工事が進む東関東道「潮来IC〜鉾田IC」の様子（画像：国土交通省）【画像】超便利!?これが最新の「東関東道」ルートと工事状況です！（12枚）東関東道は、千葉県市川市の高谷JCTを起点に、