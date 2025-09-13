◆欧州男子プロゴルフツアーＢＭＷＰＧＡ選手権第２日（１２日、英国ウェントワースＣ＝７２６７ヤード、パー７２）第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒが行われ、連日の日没サスペンデッドになった。２０位で第２Ｒを出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が２イーグル、５バーディー、１ボギーの６４をマークし、通算１２アンダーで暫定の単独首位に浮上した。７３で回った桂川有人（国際スポーツ振興協会）は４アンダーの３５位