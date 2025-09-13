◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）東京世界陸上は１３日、東京・国立競技場でいよいよ開幕する。９月下旬に行われた１９年のドーハ大会に次いで、史上２番目に遅い時期での開催。９月になっても記録的猛暑は続いており、選手はもちろん、運営側も設備を工夫するなどして遮熱対策を施し、大会に臨む。オープニングレースは３５キロ競歩。同大会の運営組は、猛暑が続く現状を考慮し、アスリートの健康、安全面を最優先し