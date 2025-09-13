最先端の武力が世界中に誇示された軍事パレード。そこに集結した”独裁者”たちの密談が全世界に生放送されるハプニングが発生した。中国政府が慌てて火消しに回る事態にまで発展した、戦慄の会話の中身とは──。【写真】〈“独裁者”たちの会話が流出〉中国政府が慌てて火消しにした会話の中身「不老不死になろう」「ザッザッザッ」一糸乱れぬ兵士たちの靴音が響いたのは、中国・北京の天安門広場前。中国政府の権威を象徴する