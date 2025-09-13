9月14日が初日の大相撲9月場所で期待がかかるのが、大の里の横綱としての初優勝だ。8年ぶりの日本出身横綱に立ちはだかる力士たちに注目が集まるなか、有力視されるのが外国出身の力士たちだ。【写真】欧勝馬、狼雅…ほか、大の里「横綱初優勝」を阻む外国人力士包囲網その筆頭格であるはずの先輩横綱でモンゴル出身の豊昇龍は、『大豊時代』を築くと期待されながら7月場所は2日目から3日連続で金星を配給。横綱在位3場所で2度