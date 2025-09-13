2025年9月5日、台風15号の接近に伴い東北から九州の広い範囲で大雨となった。また、静岡県では各地で竜巻による突風が吹き荒れた。特に被害が大きかった牧之原市では、住宅への被害は1,000棟を超え、多くのケガ人も。停電は最大で約9,500戸、通信障害や断水も起き、ライフラインにも大きな影響が出た。実は9月は一年の中で最も竜巻が多い月だ。竜巻はなぜ起きたのか、そして私たちはどう竜巻に備えるべきなのか。牧之原を直撃した