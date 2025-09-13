いかなる場面でも、スイングにかける力や打つ方法は大切です。今回は、さまざまな場面でヒットできる打法をレッスンします！ いろんな場面で便利に使えるいぶし銀のワザ コンパクトトップでリキまず打つ！ ラウンド中、「飛ばさなくてもいいけれどある程度の距離を安全に運びたい」という場面は意外に多いですよね。たとえば、一般アマチュアだと１５０から１７０ヤードくらいで「ティーショットを