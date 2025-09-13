65歳以降も働き続けることで、老後の収入を増やそうと考える人は少なくありません。しかし、働き方や収入状況によっては、受け取れるはずの年金が満額支給されなかったり全額支給停止されたりするケースがあります。本稿では、酒井富士子氏による著書『60分でわかる！新・年金超入門』（技術評論社）より、65歳以降の就労と年金受給の関係についてみていきましょう。65歳以降も会社員だと年金が削られる？65歳以降も正社員で働