□の中に1つ漢字を入れると、4つの言葉が完成するこのクイズ。知識や学力よりもひらめきが大切かも……。あなたはこのクイズ、正解できますか？Q.ここに入る文字はなに？馴染みのある漢字が並んでいますね。□の中には、ちょっぴり難しい漢字が入ります。あなたはわかりましたか？ Answer正解は「鱗」♡「鱗片」「鱗雲」「逆鱗」「片鱗」でした！※答えは複数ある場合があります。「片鱗」は、一枚の鱗のこと。そこから