【エルサレム共同】イスラエルメディアは12日、同国軍幹部らがネタニヤフ首相に対し、パレスチナ自治区ガザの中心都市、北部ガザ市の制圧を目指す作戦に踏み切れば、イスラム組織ハマスが拘束する人質の犠牲は「避けられない」と警告したと報じた。これまで軍は作戦が「人質を危険にさらす」と訴えてきたが、さらに強い危機感を示し、再考を迫った形だ。作戦を巡ってはイスラエル政府内で意見の対立があるとされるが、ネタニヤ