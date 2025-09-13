¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï12Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£0.5¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦4°ÌÃæÆü¤ÈÂÐÀï¤·¤¿5°Ì¹­Åç¤Ï¡¢½é²ó¤«¤éÂÇÀþ¤¬ÌöÆ°¡£1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤«¤é¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤Ë4»î¹çÏ¢Â³¤ÎÀèÀ©ÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ºäÁÒ¾­¸ãÁª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤äÁê¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤Î´Ö¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤Þ¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦¿¹æÆÊ¿Åê¼ê¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£Â³¤¤¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿Ãæ粼æÆÂÀÅê¼ê¤ÏÄÌ»»500ÅÐÈÄ¤òÃ£