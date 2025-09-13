プロ野球パ・リーグは12日、各地で2試合が行われました。2位日本ハムは5位西武と対戦。4回に西武へ先制を許す中、日本ハム打線は8回まで西武の先発・郄橋光成投手の前に無得点と抑えられます。そんな郄橋投手を9回にとらえ、無死満塁の好機をつかむなど3点を返すも、さらなる反撃とはならず。連勝も2でストップしました。4位楽天は6位ロッテとの4連戦初戦に快勝。初回から1軍復帰の第1打席を迎えた浅村栄斗選手に3ラン