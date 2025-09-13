俳優の本田望結が、13日までに自身のインスタグラムを更新。ピチピチのTシャツ姿の写真を公開した。【写真】ピチピチ衣装で…笑みを向ける本田望結本田は「さらばだ！夏！」との文言とともに、写真を公開。ファンからは「ダントツかわいい！」「スタイルよすぎ！」などといった感想が相次いで寄せられている。本田は2004年6月1日生まれ、京都府出身。2010年、CM『ピザハット』で芸能界デビュー。ドラマ『家政婦のミタ』（11