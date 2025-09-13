2022年のクロスオーバーを皮切りに、スポーツ、セダンと続き、シリーズ最後の第4弾としてクラウンエステートが2025年3月に発売された。2025年は、クラウン生誕70周年という記念すべき年でもある。本記事ではシリーズ最終作としてデビューしたクラウンエステートについて、試乗を通じて内装と走行性能を評価した。【写真】荷室の広さと使い勝手の良さが魅力ですクラウンエステートはSUVにステーションワゴンのテイストをプラスした