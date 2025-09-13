日本マクドナルドは１３日、玩具付きセットメニュー「ハッピーセット」について、スマートフォン注文と宅配サービスでの販売を再開したと発表した。転売目的の大量購入などを防ぐため、発売初日の１２日は店頭とドライブスルーでの注文に限定していた。禁止行為の大量注文を公式アプリで繰り返していたアカウントは、１２日までに利用停止にした。今後も利用規約の違反がないかを確認する。購入数を１組３個までに制限する措