これが買えない！【武豊騎手】 全キャリアで武豊騎手は［6・4・4・14］。一見好成績だが、連対は07年ベッラレイアの２着以降は途絶えており、08年以降は［0・0・2・9］。 上位人気での騎乗も多いだけに積極的には買えない。 ローズＳ過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2025年度版』