今回は、初心者でも簡単に作れる「ひんやりゼリー」のレシピをご紹介。ゼラチンさえあれば、あとは冷蔵庫にあるフルーツやジュースでサッと作れる手軽さが魅力です。ちょっとしたスキマ時間に仕込んでおけば、急な来客のおもてなしや、ふと甘いものが欲しくなったときにも大活躍！■失敗しない！ 市販のジュースで簡単ゼリー果汁100％のオレンジジュースで、濃厚ゼリーの出来上がり！ ぷるんと弾力のある食感がくせになります。材