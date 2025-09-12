肺がんは、早期の段階ではほとんど自覚症状がなく、気づいたときにはすでに進行しているケースが少なくありません。せきやたん、血痰などが現れる頃には、がんが肺の奥や血管にまで広がっている可能性もあります。肺がんの検診の重要性や治療の進め方について、田中先生に伺いました。 監修医師：田中舘 基親（たなかだて内科呼吸器内科クリニック） 新潟大学医学部卒業。東京医科大学病院第一内科（呼吸器内科）入局