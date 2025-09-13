「人に嫌われたくない」「期待を裏切りたくない」そんな思いから、つい頑張りすぎてしまった経験はないだろうか。いわゆる“いい人疲れ”は、個人の性格だけでなく、他人の性格や行動が原因であることがある。他人からの期待や感情の押し付けから自分を守るために “バウンダリー（心の境界線）”という視点を考える。※本稿は、藤野智哉『人間関係に「線を引く」レッスン 人生がラクになる「バウンダリー」の考え方』（ディスカヴ