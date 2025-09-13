「もっと早く知りたかった…」故人の軽自動車、廃車にする前に！ 自動車保険料が安くなる「等級引き継ぎ」とは？相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』（ダイヤモンド社）の著者で相続