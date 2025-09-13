J１で３位のヴィッセル神戸は９月12日、第29節で柏レイソルとノエビアスタジアム神戸で対戦し、０−０のドロー。４試合無敗とした。試合は立ち上がりから攻勢に出るが、チャンスを決めきれず。逆に後半は、相手に主導権を握られたなかで、集中した守備で無失点に抑え、２位チームとの上位対決で勝点１を獲得した。アンカーとしてチームを支えたMF扇原貴宏は、ホームでのスコアレスドローという結果に対し、「ホームだったの