■今週の相場ポイント 1.日経平均は3週続伸、一時4万4800円台 2.首相退陣へ、次期政権期待でリスクオン 3.米利下げ期待強まる、雇用統計など巡り 4.オラクル好決算、米ハイテク株高一段と 5.日本株にも買い波及、ソフトバンクG急伸 ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比1749円(4.1％)高の4万4768円と、3週連続で上昇した。 今週は国内政局をにらんだ売買が活発化し、総じて買い