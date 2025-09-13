北海道・釧路湿原周辺で建設中のメガソーラーを巡る問題で、事業を展開する日本エコロジーの松井社長がＳＴＶの単独取材に応じました。一旦工事を中断し、丁寧に協議を進める考えを明らかにしました。９月１１日に大阪市内の本社でＳＴＶの単独取材に応じたのは、日本エコロジーの松井政憲社長です。３時間以上にわたり、釧路湿原周辺で建設中のメガソーラーについて、改めて事業の正当性を強