¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù(10·î1Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á)¤Ë¡¢ÉÙÅÄË¾À¸¡¢¾®ß·ÍºÂÀ¡¢À¾Â¼¿ð¼ù(¥Ð¥¤¤­¤ó¤°)¡¢Âç¿åÍÎ²ð(¥é¥Ð¡¼¥¬¡¼¥ë)¡¢¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¢Ê¡°æ²Æ¡¢¾¾ÅÄ¿µÌé¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£(¾åÃÊº¸¤«¤é)Âç¿åÍÎ²ð¡¢À¾Â¼¿ð¼ù¡¢ÉÙÅÄË¾À¸¡¢¾®ß·ÍºÂÀ(²¼ÃÊº¸¤«¤é)¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡¢Ê¡°æ²Æ¡¢¾¾ÅÄ¿µÌé»°Ã«¹¬´î»á¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Î°ÂÄêÀ®Ä¹´ü¤«¤é¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ´ü¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë1984