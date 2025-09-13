一般的に「ファイル転送サービス」といえば、クラウドにデータを常時保存しておく「オンラインストレージ」と異なり、用途は第三者へのファイルの受け渡しであることから、クラウドにファイルが置かれる期間は短くて数時間、長くても数日から1ヶ月程度というケースがほとんどだ。そのためサービスを選ぶにあたっては、利用可能なストレージ領域の多さよりも、1ファイルあたりのサイズ制限や保存期間の設定の柔軟さ、さらにはダウン