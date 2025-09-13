新型コロナワクチンの接種後、4年間にわたって長期体調不良が続く人たち。国の救済制度の申請もうまくいかず苦しむ日々。その思いとは。 【写真を見る】｢油に足を突っ込んでいる感じ｣ 新型コロナワクチン接種後 4年間寝たきりに 止まらない“痛みと熱さ” 救済申請もできず… 後遺症に苦しむ患者たち 保冷剤を顔に当て、ベッドの上でぐったりする女性。もう4年も、ほぼ寝たきりの日々が続いています。 （40代女性）Q.今の体調は