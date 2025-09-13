JR越美北線の列車福井市と福井県大野市を結ぶJR越美北線（全長52.5キロ）が2025年12月で開業65周年となる。人口減少などで利用が低迷する中、沿線住民たちは、周辺の名所をまとめたガイドブックを製作したり、地域の食材を使った弁当を販売したりと誘客に奮闘している。利用促進に取り組んでいるのは、福井市にあるJR越前東郷駅周辺の住民たちでつくる「新幹線開業に向けて越美北線を考える会」だ。（福井支局＝島田早紀）新