フジテレビの佐久間みなみアナウンサー（27）が12日に放送されたフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜後11・00）に出演。ゲスト出演したお笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）の行動にドン引きする場面があった。今回は「身近に潜む盗撮の危険性」と題して放送され、楽屋内に仕掛けられた盗撮カメラ6台を出演者は見つけることができるのかを検証する場面があった。クロちゃんが挑戦しようとした際にスタッフ