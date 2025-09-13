石破茂首相の突然の辞任表明を受け、自民党は次期総裁選に向けて動き出した。「解党的出直し」という大きな課題を背負った次期総裁には誰がふさわしいのか。高市早苗前経済安保担当大臣、小泉進次郎農水大臣、林芳正官房長官、小林鷹之元経済安保担当大臣、茂木敏充前幹事長の5人の候補者について、その“強み”と“弱み”をTBS政治部の長田ゆり記者、大室裕哉記者が分析する。【写真を見る】自民党総裁選「解党的出直し」なるか？