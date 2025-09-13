34年ぶりに東京で開催される世界陸上が、13日に開幕する。大会3日目、15日午前7時30分には男子マラソンがスタート。厳しい気象条件となることが予想されるが、世界陸上初代表の小山直城（29、Honda）は「苦しくなったときにしっかりと覚悟をもって走り切りたい」と決意を語る。憧れの存在・設楽悠太（33、西鉄）との出会いが陸上人生の転機になったという小山。「チャレンジングにいこう。守りにはいるな」と小川智監督も鼓舞する